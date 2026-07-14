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Почти месячная норма осадков выпала в Глазове за один день

12:00, 14 июля, 2026
Екатерина Сентемова
журналист
Почти месячная норма осадков выпала в Глазове за один день
12:00, 14 июля, 2026
Екатерина Сентемова
журналист
90
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#Удмуртия\n#погода\n#дожди\n#осадки
Источник фото: ИИ
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Наибольшее количество выпало за два часа вечером 13 июля.

Глазов. Удмуртия. За минувшие сутки в Глазове выпало 96% месячной нормы осадков за июль. Об этом сообщает региональный Гидрометцентр

На метеостанции «Глазов» зафиксировали, что с 07:00 13 июля до 07:00 14 июля выпало 68 мм осадков. Основная часть осадков выпала в короткий срок — с 17:35 до 19:25 13 июля.

Из-за интенсивных дождей в реке Чепца резко поднялся уровень воды. Согласно данным гидропоста «Глазов» на 08:00 14 июля, уровень воды за сутки повысился на 64 см. 

Напомним, что левый приток Чепцы — река Сыга также аномально поднялась из берегов и подтопила более 200 территорий частных и многоквартирных домов в Глазове и соседнем СНТ. В городе объявили режим ЧС локального уровня. Временно изменили схему автобусных маршрутов и усилили надзор за качеством питьевой воды.  

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12:00, 14 июля, 2026
Екатерина Сентемова
журналист
90
0
#Удмуртия\n#погода\n#дожди\n#осадки