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Ветеринары Ижевска спасали кота, который проглотил обёртку от колбасы

17:45, 13 июля, 2026
Екатерина Сентемова
журналист
Ветеринары Ижевска спасали кота, который проглотил обёртку от колбасы
17:45, 13 июля, 2026
Екатерина Сентемова
журналист
117
0
#Ижевск\n#Удмуртия\n#ветеринары\n#кот\n#операция
Источник фото: Главное управление ветеринарии УР
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Животное на протяжении пяти дней мучила рвота.

Ижевск. Удмуртия. В Ижевске ветеринары спасли кота, который проглотил инородный предмет. Об этом сообщает Главное управление ветеринарии Удмуртии.

Четырёхлетнего кота Семёна пять дней мучила рвота. УЗИ показало, что дело в полной закупорке двенадцатиперстной кишки кусочком обёртки от колбасы с металлической скобой.

Ветеринарный врач-хирург и ветеринарный врач-ассистент провели коту под наркозом энтеротомию и удалили инородный предмет. В настоящий момент усатый пациент полностью восстановился.

Специалисты отмечают, что если питомец отказывается от еды, стал вялым и его начало рвать, то животное стоит везти к ветеринару. 

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17:45, 13 июля, 2026
Екатерина Сентемова
журналист
117
0
#Ижевск\n#Удмуртия\n#ветеринары\n#кот\n#операция