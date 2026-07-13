Ижевск. Удмуртия. В Ижевске ветеринары спасли кота, который проглотил инородный предмет. Об этом сообщает Главное управление ветеринарии Удмуртии.

Четырёхлетнего кота Семёна пять дней мучила рвота. УЗИ показало, что дело в полной закупорке двенадцатиперстной кишки кусочком обёртки от колбасы с металлической скобой.

Ветеринарный врач-хирург и ветеринарный врач-ассистент провели коту под наркозом энтеротомию и удалили инородный предмет. В настоящий момент усатый пациент полностью восстановился.

Специалисты отмечают, что если питомец отказывается от еды, стал вялым и его начало рвать, то животное стоит везти к ветеринару.