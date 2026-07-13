Завьялово. Удмуртия. В Завьяловском районе в исправительной колонии №8 выступил хор Сретенской духовной академии. Об этом сообщает УФСИН России по Удмуртии.

Хор принял участие в празднике, приуроченном к окончанию Петрова (Апостольского) поста. Артисты исполнили 11 песен: одну религиозную — «Тропарь первоверховным апостолам Петру и Павлу», и десять — светских, таких как «Любо, братцы, любо», «Конь», «Кукушка».

Отмечается, что хор Сретенской духовной академии активно принимает участие во многих просветительских и миссионерских проектах Сретенского монастыря. И в очередной раз живая музыка и профессиональное исполнение народных песен произвели впечатление на осужденных. Сотрудники ИК №8 заявили, что отбывающие наказание аплодировали хору стоя.