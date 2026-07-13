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Хор Сретенской духовной академии выступил в колонии №8 в Удмуртии

16:44, 13 июля, 2026
Екатерина Сентемова
журналист
Хор Сретенской духовной академии выступил в колонии №8 в Удмуртии
16:44, 13 июля, 2026
Екатерина Сентемова
журналист
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#Завьяловский район\n#Удмуртия\n#УФСИН\n#праздник
Источник фото: УФСИН России по Удмуртии
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Артисты исполнили одну религиозную и десять светских песен.

Завьялово. Удмуртия. В Завьяловском районе в исправительной колонии №8 выступил хор Сретенской духовной академии. Об этом сообщает УФСИН России по Удмуртии. 

Хор принял участие в празднике, приуроченном к окончанию Петрова (Апостольского) поста. Артисты исполнили 11 песен: одну религиозную — «Тропарь первоверховным апостолам Петру и Павлу», и десять — светских, таких как «Любо, братцы, любо», «Конь», «Кукушка». 

Отмечается, что хор Сретенской духовной академии активно принимает участие во многих просветительских и миссионерских проектах Сретенского монастыря. И в очередной раз живая музыка и профессиональное исполнение народных песен произвели впечатление на осужденных. Сотрудники ИК №8 заявили, что отбывающие наказание аплодировали хору стоя. 

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16:44, 13 июля, 2026
Екатерина Сентемова
журналист
9
0
#Завьяловский район\n#Удмуртия\n#УФСИН\n#праздник