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Организацию Удмуртии лишили прав на ведение охотничьего хозяйства в Граховском районе

12:00, 13 июля, 2026
Екатерина Сентемова
журналист
Организацию Удмуртии лишили прав на ведение охотничьего хозяйства в Граховском районе
12:00, 13 июля, 2026
Екатерина Сентемова
журналист
371
0
#Минприроды Удмуртии\n#суд\n#Лоси\n#незаконная охота
Источник фото: ИИ
371
0

Она незаконно организовала промысловую охоту на лося.

Грахово. Удмуртия. Удмуртский республиканский союз обществ охотников и рыболовов (УРСООиР) лишили прав на ведение охотничьего хозяйства в Граховском районе. Об этом сообщает Минприроды Удмуртии.

Ранее УРСООиР под видом любительской и спортивной охоты организовал незаконную промысловую охоту на лося для получения финансовой выгоды. Своими действиями союз причинил охотничьим ресурсам ущерб в размере 1 млн 520 тыс. рублей.

Также организация не выполняла обязательства соглашения по развитию охотничьей инфраструктуры в Граховском районе.

В результате Минприроды Удмуртии обратилось в Арбитражный суд республики. Суд решил расторгнуть охотхозяйственное соглашение, заключенное между Минприроды Удмуртии и УРСООиР. Арбитражный суд Уральского округа подтвердил решение Минприроды Удмуртии о лишении УРСООиР права на ведение охотничьего хозяйства на территории Граховского района. 

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12:00, 13 июля, 2026
Екатерина Сентемова
журналист
371
0
#Минприроды Удмуртии\n#суд\n#Лоси\n#незаконная охота