Грахово. Удмуртия. Удмуртский республиканский союз обществ охотников и рыболовов (УРСООиР) лишили прав на ведение охотничьего хозяйства в Граховском районе. Об этом сообщает Минприроды Удмуртии.

Ранее УРСООиР под видом любительской и спортивной охоты организовал незаконную промысловую охоту на лося для получения финансовой выгоды. Своими действиями союз причинил охотничьим ресурсам ущерб в размере 1 млн 520 тыс. рублей.

Также организация не выполняла обязательства соглашения по развитию охотничьей инфраструктуры в Граховском районе.

В результате Минприроды Удмуртии обратилось в Арбитражный суд республики. Суд решил расторгнуть охотхозяйственное соглашение, заключенное между Минприроды Удмуртии и УРСООиР. Арбитражный суд Уральского округа подтвердил решение Минприроды Удмуртии о лишении УРСООиР права на ведение охотничьего хозяйства на территории Граховского района.