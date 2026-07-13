Ижевск. Удмуртия. В сервисе 2ГИС теперь отображается информация о наличии топлива на заправках по всей России, в том числе и в Удмуртии. На главном экране приложения можно узнать, на каких АЗС недавно покупали бензин. Для получения информации сервис использует данные о транзакциях от Сбера и информацию от пользователей.

Как сообщает пресс-служба 2ГИС, с середины июня дневной поиск АЗС в приложении вырос в 7 раз в сравнении со средним значением прошлого года. Пик поиска пришёлся на 3 июля, когда бензин искали в 13 раз чаще обычного. Также в июне в 2ГИС появились поисковые запросы, связанные именно с наличием топлива на АЗС. Поэтому сервис запустил дополнительный сервис, который отвечает на эти вопросы.

Помимо наличия топлива, пользователи могут узнать о цене, очередях, лимитах на заправку, разрешении заправлять бензин в канистры.

Напомним, в начале июля «Яндекс» также запустил сервис для поиска АЗС с топливом.