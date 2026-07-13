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Поиск по тегу: #Удмуртия #Ижевск #Можга
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В 2ГИС появилась карта с наличием бензина на АЗС Удмуртии

11:30, 13 июля, 2026
Аграфена Костромская
Стажёр
В 2ГИС появилась карта с наличием бензина на АЗС Удмуртии
11:30, 13 июля, 2026
Аграфена Костромская
Стажёр
24
0
#Удмуртия\n#Ижевск\n#бензин\n#АЗС
Источник фото: Пресс-служба 2ГИС
24
0

В приложении доступна информация о более 29 тысячах заправок по всей стране.

Ижевск. Удмуртия. В сервисе 2ГИС теперь отображается информация о наличии топлива на заправках по всей России, в том числе и в Удмуртии. На главном экране приложения можно узнать, на каких АЗС недавно покупали бензин. Для получения информации сервис использует данные о транзакциях от Сбера и информацию от пользователей. 

Как сообщает пресс-служба 2ГИС, с середины июня дневной поиск АЗС в приложении вырос в 7 раз в сравнении со средним значением прошлого года. Пик поиска пришёлся на 3 июля, когда бензин искали в 13 раз чаще обычного. Также в июне в 2ГИС появились поисковые запросы, связанные именно с наличием топлива на АЗС. Поэтому сервис запустил дополнительный сервис, который отвечает на эти вопросы.

Помимо наличия топлива, пользователи могут узнать о цене, очередях, лимитах на заправку, разрешении заправлять бензин в канистры.

Напомним, в начале июля «Яндекс» также запустил сервис для поиска АЗС с топливом.

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11:30, 13 июля, 2026
Аграфена Костромская
Стажёр
24
0
#Удмуртия\n#Ижевск\n#бензин\n#АЗС