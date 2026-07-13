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Поиск по тегу: #Удмуртия #Ижевск #Можга
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Спортсменка из Удмуртии взяла золото на Первенстве России по лёгкой атлетике

10:00, 13 июля, 2026
Екатерина Сентемова
журналист
Спортсменка из Удмуртии взяла золото на Первенстве России по лёгкой атлетике
10:00, 13 июля, 2026
Екатерина Сентемова
журналист
82
0
#Удмуртия\n#Смоленск\n#соревнования\n#легкая атлетика\n#медали
Источник фото: Федерация лёгкой атлетики Удмурт
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Девушка первой прошла дистанцию 10 тыс. м.

Смоленск. Смоленская область. Спортсменка из Удмуртии выиграла Первенство России по лёгкой атлетике U23 в дисциплине «спортивная ходьба» (18+). Об этом сообщает Федерация лёгкой атлетики Удмуртской Республики.

Соревнования прошли с 10 по 12 июля в Смоленске. В них приняли участие атлеты до 23 лет.

Жительница Удмуртии Виктория Бикузина первой прошла дистанцию 10 тыс. м с результатом 44 минуты 56,24 секунды. В результате девушка подтвердила звание Мастера Спорта Международного класса.

А Фарида Нафикова взяла бронзу в беге на 10 тыс. м с результатом 36 минут 37,46 секунды. 

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10:00, 13 июля, 2026
Екатерина Сентемова
журналист
82
0
#Удмуртия\n#Смоленск\n#соревнования\n#легкая атлетика\n#медали