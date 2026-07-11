Ижевск. Удмуртия. В Удмуртии 11 июля стартовало выдвижение кандидатов на муниципальных избирательных кампаниях. Об этом сообщает Избирательная комиссия Удмуртской Республики.

Выборы депутатов состоятся во всех 25 районах республики. В Можге также проведут дополнительные выборы в Гордуму по Дубительскому одномандатному избирательному округу №5.

Всего будет замещен 521 депутатский мандат. Из них 377 депутатов избираются по одномандатным (многомандатным) округам, а 144 — по партийным спискам.

Выдвинуть своего кандидата на муниципальных выборах могут 17 политических партий и 16 их региональных отделений в Удмуртии и более 430 общественных объединений, в уставе которых предусмотрено участие в выборах. А также граждане сами могут представить свою кандидатуру в порядке самовыдвижения.

Парламентским партиям, представленным в Госдуме и в Госсовете Удмуртии, и кандидатам, выдвинутым этими партиями, для регистрации не требуется собирать подписи избирателей.