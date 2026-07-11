Ижевск. Удмуртия. В Ижевском государственном техническом университете им. М. Т. Калашникова стартовал ремонт комнат в общежитии №3. Об этом сообщается на сайте вуза.

К ремонту приступили на текущей неделе. Средства на работы выделили из бюджета вуза.

В планах капитально отремонтировать 14 жилых помещений на разных этажах здания. На пятом этаже работы проведут в 9 помещениях, на четвёртом этаже — в двух, на третьем этаже — в одном помещении, на первом этаже — в двух. В результате комнаты станут по-домашнему уютными и комфортными для проживания и учёбы.

Ремонт должен завершиться до начала учебного года. Первого сентября в обновлённые помещения заедут студенты.