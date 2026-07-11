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Поиск по тегу: #Удмуртия #Ижевск #Можга
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В Ижевске начали ремонтировать комнаты общежития №3 ИжГТУ

15:00, 11 июля, 2026
Екатерина Сентемова
журналист
В Ижевске начали ремонтировать комнаты общежития №3 ИжГТУ
15:00, 11 июля, 2026
Екатерина Сентемова
журналист
32
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#Ижевск\n#Удмуртия\n#ИжГТУ\n#ремонт
Источник фото: ИжГТУ
32
0

За лето будет обновлено 14 комнат.

Ижевск. Удмуртия. В Ижевском государственном техническом университете им. М. Т. Калашникова стартовал ремонт комнат в общежитии №3. Об этом сообщается на сайте вуза. 

К ремонту приступили на текущей неделе. Средства на работы выделили из бюджета вуза. 

В планах капитально отремонтировать 14 жилых помещений на разных этажах здания. На пятом этаже работы проведут в 9 помещениях, на четвёртом этаже — в двух, на третьем этаже — в одном помещении, на первом этаже — в двух. В результате комнаты станут по-домашнему уютными и комфортными для проживания и учёбы. 

Ремонт должен завершиться до начала учебного года. Первого сентября в обновлённые помещения заедут студенты. 

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15:00, 11 июля, 2026
Екатерина Сентемова
журналист
32
0
#Ижевск\n#Удмуртия\n#ИжГТУ\n#ремонт