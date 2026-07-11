Ижевск. Удмуртия. На метеостанции «Ижевск» 10 июля выпало рекордное количество осадков за день. Об этом сообщает региональный Гидрометцентр.

За сутки в городе выпало 39 мм осадков. Этот показатель составляет 59% от месячной нормы осадков для июля. Рекорд держался с 2013 года, когда 10 июля выпало 20,2 мм.

Наиболее обильные дожди прошли в южных районах республики, меньше всего осадков выпало на севере республики.

В Сарапуле выпало 46 мм осадков, в Можге — 43 мм, в Селтах — 30 мм, в Дебёсах — 22,5 мм, в Игре — 21 мм, в Воткинске — 19 мм, в Глазове — 6 мм.

Напомним, что 6 июля оказался самым жарким днём в Удмуртии с начала 2026 года. В этот день в Сарапуле воздух прогрелся до +31,9 градусов по Цельсию.