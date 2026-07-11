Закрыть
Поиск по тегу: #Удмуртия #Ижевск #Можга
Все разделы Поиск
100-летие Удмуртии Спецпроект ДТП Удмуртии Спецпроект
Здоровье Спецпроект АПК Спецпроект
АК-47 — суперзвезда из мира автоматов Лонгрид Лечение боли в спине и суставах: как работают методы РЧД и РЧА Лонгрид Что за образование без науки в университете? Лонгрид

По факту наезда электросамокатчиков на ребёнка и женщину в Ижевске возбудили уголовные дела

10:00, 11 июля, 2026
Екатерина Сентемова
журналист
По факту наезда электросамокатчиков на ребёнка и женщину в Ижевске возбудили уголовные дела
10:00, 11 июля, 2026
Екатерина Сентемова
журналист
101
0
#Ижевск\n#Удмуртия\n#ДТП\n#электросамокаты\n#травмы\n#уголовное дело
Источник фото: ИА «Сусанин»
101
0

Оба пешехода получили травмы.

Ижевск. Удмуртия. По факту наезда самокатчиков на женщину и ребёнка в Ижевске возбудили уголовные дела. Об этом сообщает следственное управление СКР по Удмуртии.

Напомним, что оба ДТП произошли 9 июля. На улице Милиционной 17-летний водитель кикшерингового электросамоката сбил 49-летнюю женщину. Она получила травмы. А на улице Гагарина 17-летний подросток наехал на 13-летнюю девочку. Пострадавшую госпитализировали.

По данной информации возбуждены уголовные дела по статье 268 УК России («Нарушение правил, обеспечивающих безопасную работу транспорта»). Все обстоятельства произошедшего устанавливаются. 

Мы в соцсетях:   #Телеграм #ВКонтакте #Одноклассники #MAX

10:00, 11 июля, 2026
Екатерина Сентемова
журналист
101
0
#Ижевск\n#Удмуртия\n#ДТП\n#электросамокаты\n#травмы\n#уголовное дело