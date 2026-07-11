Ижевск. Удмуртия. По факту наезда самокатчиков на женщину и ребёнка в Ижевске возбудили уголовные дела. Об этом сообщает следственное управление СКР по Удмуртии.

Напомним, что оба ДТП произошли 9 июля. На улице Милиционной 17-летний водитель кикшерингового электросамоката сбил 49-летнюю женщину. Она получила травмы. А на улице Гагарина 17-летний подросток наехал на 13-летнюю девочку. Пострадавшую госпитализировали.

По данной информации возбуждены уголовные дела по статье 268 УК России («Нарушение правил, обеспечивающих безопасную работу транспорта»). Все обстоятельства произошедшего устанавливаются.