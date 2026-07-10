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Поиск по тегу: #Удмуртия #Ижевск #Можга
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Поставки бензина на село в Удмуртии увеличили вдвое

19:35, 10 июля, 2026
Дмитрий Стрелков
журналист
Поставки бензина на село в Удмуртии увеличили вдвое
19:35, 10 июля, 2026
Дмитрий Стрелков
журналист
65
0
#Удмуртия\n#бензин
Источник фото: ИИ
65
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В этом заверил премьер-министр республики Роман Ефимов.

Ижевск. Удмуртия. Премьер-министр Удмуртии Роман Ефимов поделился в соцсетях видеозаписью с заседания Оперштаба. Он сообщил, что услышал сигналы от жителей села, которые последние дни оставались без внимания в соцсетях руководителей республики.

«Ситуацию на АЗС мы мониторим постоянно по всем районам Удмуртии. По данным ЦУР, основная тематика обращений в соцсетях — необходимость принятия решений для обеспечения топливом фермеров и владельцев личных подсобных хозяйств.

Сейчас наша задача перезапустить потоки и дозапустить заправки в районах республики за счёт дополнительно поступающих бензовозов. Не усугубив ситуацию в Ижевске.

Объёмы бензина обеих марок и дизеля уже тихонечко наращиваются», — сказал председатель правительства региона.

Он также сообщил в тексте поста, что с 10 июля вдвое увеличены поставки бензина на селе.

«Думаю, это уже заметили жители Селтов, Сюмсей, Вавожа, Увы, Краногорского, Кезкого районов и многих других. Если говорить в целом про Удмуртию, то мы фиксируем снижение потребления. Тем не менее, пока «спокойных» показателей июля прошлого года мы не достигли», — резюмировал Ефимов.

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19:35, 10 июля, 2026
Дмитрий Стрелков
журналист
65
0
#Удмуртия\n#бензин