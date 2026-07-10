Завьялово. Удмуртия. Жителям деревни Подшивалово из-за некачественной воды на два месяца запретили пользоваться водонапорной башней и водоразборными колонками. Об этом сообщает управление Роспотребнадзора по Удмуртии.

Ранее сотрудники Роспотребнадзора провели плановую выездную проверку в МУП «Завьяловский геоинформационный центр». Они обнаружили, что вода из резервуара чистой воды и водоразборных колонок в деревне Подшивалово не соответствует гигиеническим нормативам.

В воде в водобашне от скважины № 12-ЗВ содержится повышенное количество колиформных бактерий, энтерококков и кишечной палочки. Также в воде из водоразборных колонок, расположенных по улицам Зайцева, 30 и Свободы, 39, обнаружили превышение показателей по колиформным бактериям и энтерококкам.

Так как качество воды не соответствует нормам, то у местных жителей, которые пользуются водой из данных колонок и скважины, могут возникнуть инфекционные заболевания. В отношении предприятия были составлены протоколы об административном правонарушении.

Завьяловский районный суд Удмуртии запретил эксплуатировать водоразборные колонки и водобашню от скважины на 60 дней.