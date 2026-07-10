Ижевск. Удмуртия. В сети начали распространять фейковую выписку из протокола заседания Оперштаба Удмуртии по поводу продажи бензина. Липовый документ прислали неизвестные в редакцию «Сусанина».

В частности, в бумаге якобы за подписью премьер-министра УР Романа Ефимова утверждается, что нефтебазам в Удмуртии велено ограничить объёмы отгружаемого топлива в пользу потребителей из других субъектов России. Также якобы рекомендовано местным АЗС приоритетное снабжение топливом республиканских потребителей, ограничив долю поставок в иные регионы в объёме, не превышающем 10% от общего объёма реализации.

В администрации главы Удмуртии «Сусанину» подтвердили, что данный «документ» является подделкой.