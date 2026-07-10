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Поиск по тегу: #Удмуртия #Ижевск #Можга
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В Удмуртии запустили фейк с решением Оперштаба по бензину

16:00, 10 июля, 2026
Дмитрий Стрелков
журналист
В Удмуртии запустили фейк с решением Оперштаба по бензину
16:00, 10 июля, 2026
Дмитрий Стрелков
журналист
123
0
#Удмуртия\n#бензин\n#фейки
Источник фото: ИА «Сусанин»
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«Филькина грамота» определяет условия реализации топлива для потребителей.

Ижевск. Удмуртия. В сети начали распространять фейковую выписку из протокола заседания Оперштаба Удмуртии по поводу продажи бензина. Липовый документ прислали неизвестные в редакцию «Сусанина».

В частности, в бумаге якобы за подписью премьер-министра УР Романа Ефимова утверждается, что нефтебазам в Удмуртии велено ограничить объёмы отгружаемого топлива в пользу потребителей из других субъектов России. Также якобы рекомендовано местным АЗС приоритетное снабжение топливом республиканских потребителей, ограничив долю поставок в иные регионы в объёме, не превышающем 10% от общего объёма реализации.

В администрации главы Удмуртии «Сусанину» подтвердили, что данный «документ» является подделкой.

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16:00, 10 июля, 2026
Дмитрий Стрелков
журналист
123
0
#Удмуртия\n#бензин\n#фейки