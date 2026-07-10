Ижевск. Удмуртия. Арбитражный суд Удмуртии отклонил требования о возврате в бюджет 66 млн рублей субсидии, потраченной на создание базы отдыха «Родники». Об этом сообщает пресс-служба суда.

Отмечается, что между Минтуризма УР и ООО «Каури-СХП» было заключено соглашение о предоставлении из бюджета Удмуртской Республики субсидии в 66 млн рублей на поддержку инвестпроекта «База отдыха Курорт "Родники"» в Якшур-Бодьинском районе по созданию модульных некапитальных средств размещения в 2024 году. Получатель субсидии обязался ввести в срок в эксплуатацию 44 номера в модульных домиках.

Проверка показала, что они были куплены и установлены, но в эксплуатацию объекты не ввели.

Данные обстоятельства послужили основанием для обращения Минтуризма к предпринимателю с требованием о возврате субсидии.

Суд установил, что существенная часть работ, подлежащих субсидированию, выполнена: объекты смонтированы, но не подключены к сетям энергоснабжения. Не подключение средств размещения произошло по независящим от получателя субсидии обстоятельствам — из-за аварии, произошедшей 6 февраля 2025 года на трансформаторной подстанции курорта.

Вместе с тем по условиям соглашения для подтверждения факта ввода модульного некапитального средства в эксплуатацию достаточно представить документы на его приобретение и монтаж. В акте выездной проверки указано, что деньги были потрачены на заявленные цели.

С учётом того, что применение мер ответственности в виде возврата всех средств предоставленной субсидии допустимо лишь в случае существенного нарушения получателем предусмотренных соглашением обязательств, а в данном случае недостижения целевых показателей не установлено, суд отказал в удовлетворении исковых требований.

Кроме того, в рамках иного дела суд по иску Прокуратуры Удмуртии признал недействительным соглашение на предоставление субсидии в 30 млн для возведения модульных некапитальных средств размещения, заключённое между Агентством по туризму УР и ООО «Эверест Экстра». Решением суда на ООО «Эверест Экстра» возложена обязанность возвратить в бюджет денежные средства в размере субсидии, а также почти 14,5 млн рублей процентов.

Решения в законную силу не вступили и могут быть обжалованы.