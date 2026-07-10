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Поиск по тегу: #Удмуртия #Ижевск #Можга
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В предстоящие выходные в Удмуртии сохранятся локальные дожди

12:42, 10 июля, 2026
Юрий Абашев
Выпускающий редактор
В предстоящие выходные в Удмуртии сохранятся локальные дожди
12:42, 10 июля, 2026
Юрий Абашев
Выпускающий редактор
62
0
#Ижевск\n#Удмуртия\n#погода
Источник фото: ИА «Сусанин»
62
0

Днём столбик термометра будет на уровне +18…+25 градусов. 

Ижевск. Удмуртия. Дожди сохранятся в Удмуртии и в предстоящие выходные, и в начале следующей недели, сообщили в региональном Гидрометцентре.

В предстоящую ночь в большинстве районов ожидаются дожди, местами сильные. Днём 11 июля осадки станут кратковременными и локальными. В воскресенье, 12 июля, характер осадков не изменится, однако в отдельных районах возможны грозы.

Температура воздуха в ночные часы составит +13…+18°С, днём в субботу — +18…+23°С, в воскресенье — +20…+25°С.

В понедельник, 13 июля, дожди ожидаются в большинстве районов республики, их интенсивность усилится. В отдельных районах прогнозируются грозы. Температура ночью +13…+18°С, днём +20…+25°С.

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12:42, 10 июля, 2026
Юрий Абашев
Выпускающий редактор
62
0
#Ижевск\n#Удмуртия\n#погода