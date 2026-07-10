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Поиск по тегу: #Удмуртия #Ижевск #Можга
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Возрождённую концепцию охотничьего ружья ТК503.2 представили в Ижевске

12:00, 10 июля, 2026
Дмитрий Стрелков
журналист
Возрождённую концепцию охотничьего ружья ТК503.2 представили в Ижевске
12:00, 10 июля, 2026
Дмитрий Стрелков
журналист
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#Ижевск\n#оружие
Источник фото: ИИ
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Оно рассчитано на калибр 366 Magnum.

Ижевск. Удмуртия. На оружейном заводе в Ижевске возродили концепцию гладкоствольного ружья с болтовым затвором модели ТК503.2 в калибре 366 Magnum. Об этом сообщает ЗАО «Техкрим».

Изделие существует в двух исполнениях — «для первоходов» — однозарядное, и для обладающих 2-летним стажем — с отъёмным коробчатым магазином на 5 патронов.

Масса ружья — 3,5 кг; длина — 930 мм; длина ствола — 410 мм. Ствол кованный, хромированный.  

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12:00, 10 июля, 2026
Дмитрий Стрелков
журналист
6
0
#Ижевск\n#оружие