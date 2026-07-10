Ижевск. Удмуртия. На оружейном заводе в Ижевске возродили концепцию гладкоствольного ружья с болтовым затвором модели ТК503.2 в калибре 366 Magnum. Об этом сообщает ЗАО «Техкрим».

Изделие существует в двух исполнениях — «для первоходов» — однозарядное, и для обладающих 2-летним стажем — с отъёмным коробчатым магазином на 5 патронов.

Масса ружья — 3,5 кг; длина — 930 мм; длина ствола — 410 мм. Ствол кованный, хромированный.