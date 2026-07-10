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Поиск по тегу: #Удмуртия #Ижевск #Можга
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На телевидении покажут выпуск тревел-шоу про Удмуртию

08:30, 10 июля, 2026
Екатерина Сентемова
журналист
На телевидении покажут выпуск тревел-шоу про Удмуртию
08:30, 10 июля, 2026
Екатерина Сентемова
журналист
115
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Источник фото: музей-усадьба П. И. Чайковского
115
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Передачу снимали в августе 2025 года.

Воткинск. Удмуртия. На телевидении покажут выпуск телешоу, снятый в Удмуртии. Об этом сообщается в группе музея-усадьбы П. И. Чайковского в Воткинске в соцсети «ВКонтакте».

Выпуск программы «Поедем, поедим!» (16+) выйдет в эфире телеканала «НТВ» 11 июля в 09:20. 

Напомним, что съёмки прошли в августе 2025 года. Тогда ведущий Федерико Арнальди посетил ключевые гастрономические и туристические места республики. В том числе съёмочная группа побывала в музее-усадьбе Петра Ильича Чайковского, научилась пить чай по всем традициям и узнала секрет знаменитого «царского» варенья из зелёного крыжовника. Также ведущий станцевал на балу, взял уроки по верховой езде, попробовал табани и даже сам приготовил перепечи с азиатским акцентом. 

Мы в соцсетях:   #Телеграм #ВКонтакте #Одноклассники #MAX

08:30, 10 июля, 2026
Екатерина Сентемова
журналист
115
0