Глазов. Удмуртия. В Глазовском районе решили использовать дроны для обработки полей от вредителей. Об этом сообщает администрация района.

Беспилотные летательные аппараты будут летать в течение июля над территорией ООО «Октябрьский». Беспилотники будут обрабатывать зерновые культуры средствами защиты растений от вредителей, болезней и сорняков.

Благодаря дронам препараты получится распылять строго там, где это необходимо, и получится расходовать нужное количество состава. Также снизится нагрузка на почву и окружающую среду, и большие площади получится обработать в короткие сроки.

Беспилотники можно заметить уже 9 и 10 июля. Отмечается, что дроны будут летать на безопасной высоте и не будут представлять угрозы для людей, животных или построек.