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В Глазовском районе запустили дроны для обработки полей от вредителей

15:30, 09 июля, 2026
Екатерина Сентемова
журналист
В Глазовском районе запустили дроны для обработки полей от вредителей
15:30, 09 июля, 2026
Екатерина Сентемова
журналист
98
0
#Глазовский район\n#Удмуртия\n#дроны\n#сельское хозяйство
Источник фото: ИИ
98
0

Работы будут проводить в течение июля.

Глазов. Удмуртия. В Глазовском районе решили использовать дроны для обработки полей от вредителей. Об этом сообщает администрация района.

Беспилотные летательные аппараты будут летать в течение июля над территорией ООО «Октябрьский». Беспилотники будут обрабатывать зерновые культуры средствами защиты растений от вредителей, болезней и сорняков.

Благодаря дронам препараты получится распылять строго там, где это необходимо, и получится расходовать нужное количество состава. Также снизится нагрузка на почву и окружающую среду, и большие площади получится обработать в короткие сроки.

Беспилотники можно заметить уже 9 и 10 июля. Отмечается, что дроны будут летать на безопасной высоте и не будут представлять угрозы для людей, животных или построек. 

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15:30, 09 июля, 2026
Екатерина Сентемова
журналист
98
0
#Глазовский район\n#Удмуртия\n#дроны\n#сельское хозяйство