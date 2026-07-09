Малая Пурга. Удмуртия. В 2026 году в Малой Пурге появится новая набережная. Как сообщил в соцсетях глава Малопургинского района Удмуртии Александр Деев, проект уже готов.

Глава района уверен, что это будет новое место притяжения для всех жителей района: тротуары вдоль набережной, современное освещение и уютные зоны отдыха сделают жизнь малопургинцев комфортнее и качественнее.

«Уверен, что обновлённые общественные пространства полюбятся нашим жителям, и вы с удовольствием будете проводить здесь свободное время: с пользой, радостью и в приятной атмосфере», — написал Александр Деев.