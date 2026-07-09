Ижевск. Удмуртия. За шесть месяцев 2026 года в Удмуртии не обнаружили насекомых, которые переносят возбудителей лихорадки Западного Нила. Об этом сообщает управление Роспотребнадзора по Удмуртии.

Данное заболевание обычно переносят комары, клещи, слепни и мошки. Мониторинг за возбудителями лихорадки Западного Нила ведут сотрудники Роспотребнадзора и ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Удмуртской Республике».

Только в мае и июне специалисты лабораторно исследовали 1963 комара, 355 клещей, 44 слепня и 60 мошек на наличие маркеров или возбудителей лихорадки Западного Нила. И все они оказались безопасны.

Мониторинг продолжается.