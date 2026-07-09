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За полгода в Удмуртии не обнаружили насекомых, переносящих возбудителей лихорадки Западного Нила

13:40, 09 июля, 2026
Екатерина Сентемова
журналист
За полгода в Удмуртии не обнаружили насекомых, переносящих возбудителей лихорадки Западного Нила
13:40, 09 июля, 2026
Екатерина Сентемова
журналист
15
0
#Удмуртия\n#насекомые\n#заболевание\n#исследования
Источник фото: ИИ
15
0

Лабораторным исследованиям подвергаются комары, клещи, слепни и мошки.

Ижевск. Удмуртия. За шесть месяцев 2026 года в Удмуртии не обнаружили насекомых, которые переносят возбудителей лихорадки Западного Нила. Об этом сообщает управление Роспотребнадзора по Удмуртии. 

Данное заболевание обычно переносят комары, клещи, слепни и мошки. Мониторинг за возбудителями лихорадки Западного Нила ведут сотрудники Роспотребнадзора и ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Удмуртской Республике».

Только в мае и июне специалисты лабораторно исследовали 1963 комара, 355 клещей, 44 слепня и 60 мошек на наличие маркеров или возбудителей лихорадки Западного Нила. И все они оказались безопасны. 

Мониторинг продолжается.  

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13:40, 09 июля, 2026
Екатерина Сентемова
журналист
15
0
#Удмуртия\n#насекомые\n#заболевание\n#исследования