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Поиск по тегу: #Удмуртия #Ижевск #Можга
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В пруду Завьяловского района утонул мужчина

13:05, 09 июля, 2026
Екатерина Сентемова
журналист
В пруду Завьяловского района утонул мужчина
13:05, 09 июля, 2026
Екатерина Сентемова
журналист
61
0
#Завьяловский район\n#Удмуртия\n#пруды\n#утопление
Источник фото: скриншот видео МЧС Удмуртии
61
0

Данный водоём не оборудован для купания.

Завьялово. Удмуртия. Мужчина утонул в пруду Завьяловского района. Об этом сообщает ГУ МЧС России по Удмуртии.

Инцидент произошёл вечером 8 июля на пруду в деревне Истомино. Предварительно установлено, что супружеская пара отдыхала на берегу водоёма. 39-летний мужчина ушёл купаться и не вернулся.

9 июля водолазы Поисково-спасательной службы Госкомитета по делам ГО и ЧС Удмуртии нашли тело погибшего и подняли его из воды.

Отмечается, что данный пруд не оборудован для купания. Рядом установлены стенды, запрещающие купание. 

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13:05, 09 июля, 2026
Екатерина Сентемова
журналист
61
0
#Завьяловский район\n#Удмуртия\n#пруды\n#утопление