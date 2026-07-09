Данный водоём не оборудован для купания.
Завьялово. Удмуртия. Мужчина утонул в пруду Завьяловского района. Об этом сообщает ГУ МЧС России по Удмуртии.
Инцидент произошёл вечером 8 июля на пруду в деревне Истомино. Предварительно установлено, что супружеская пара отдыхала на берегу водоёма. 39-летний мужчина ушёл купаться и не вернулся.
9 июля водолазы Поисково-спасательной службы Госкомитета по делам ГО и ЧС Удмуртии нашли тело погибшего и подняли его из воды.
Отмечается, что данный пруд не оборудован для купания. Рядом установлены стенды, запрещающие купание.
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