Сарапул. Удмуртия. В Сарапульском районе на дороге «Сарапул-Воткинск» сбили лося. Об этом сообщает Миндортранс Удмуртии.

О погибшем животном сообщили очевидцы. Они рассказали, что лось лежит около деревни Дулесово.

Сотрудники ветслужбы выехали на место и отобрали патологический материал, чтобы исключить особо опасные инфекции. Также они провели дезинфекцию территории.

Работники «Удмуртавтодорстроя» увезли тушу животного для утилизации.

Водителей просят быть предельно внимательными на участках дорог, где установлены знаки «Дикие животные».