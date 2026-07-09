Закрыть
Поиск по тегу: #Удмуртия #Ижевск #Можга
Все разделы Поиск
100-летие Удмуртии Спецпроект ДТП Удмуртии Спецпроект
Здоровье Спецпроект АПК Спецпроект
АК-47 — суперзвезда из мира автоматов Лонгрид Лечение боли в спине и суставах: как работают методы РЧД и РЧА Лонгрид Что за образование без науки в университете? Лонгрид

На дороге «Сарапул-Воткинск» насмерть сбили лося

11:55, 09 июля, 2026
Екатерина Сентемова
журналист
На дороге «Сарапул-Воткинск» насмерть сбили лося
11:55, 09 июля, 2026
Екатерина Сентемова
журналист
86
0
#Сарапульский район\n#Удмуртия\n#лось
Источник фото: Миндортранс Удмуртии
86
0

Тушу животного увезли на утилизацию, а место продезинфицировали.

Сарапул. Удмуртия. В Сарапульском районе на дороге «Сарапул-Воткинск» сбили лося. Об этом сообщает Миндортранс Удмуртии.

О погибшем животном сообщили очевидцы. Они рассказали, что лось лежит около деревни Дулесово.

Сотрудники ветслужбы выехали на место и отобрали патологический материал, чтобы исключить особо опасные инфекции. Также они провели дезинфекцию территории.

Работники «Удмуртавтодорстроя» увезли тушу животного для утилизации.

Водителей просят быть предельно внимательными на участках дорог, где установлены знаки «Дикие животные».

Мы в соцсетях:   #Телеграм #ВКонтакте #Одноклассники #MAX

11:55, 09 июля, 2026
Екатерина Сентемова
журналист
86
0
#Сарапульский район\n#Удмуртия\n#лось