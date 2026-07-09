Ижевск. Удмуртия. Индивидуального предпринимателя оштрафовали за отсутствие лицензии на проведение выставки «Супер кошки» (0+) в Ижевске. Об этом сообщает Управление Россельхознадзора по Кировской области, Удмуртии и Пермскому краю.

Мероприятие проходило в «Молл Матрица» с 22 мая по 5 июля 2026 года, на нём было представлено 46 кошек, с которыми посетители могли вступать в физический контакт.

17 июня специалисты ведомства провели контрольную закупку услуги и установили, что у организатора отсутствует обязательная лицензия на использование животных в культурно-зрелищных целях.

Предпринимателю назначили штраф по ч. 2 ст. 8.53 КоАП России.