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Поиск по тегу: #Удмуртия #Ижевск #Можга
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В Ижевске оштрафовали организатора выставки кошек за работу без лицензии

10:10, 09 июля, 2026
Аграфена Костромская
Стажёр
В Ижевске оштрафовали организатора выставки кошек за работу без лицензии
10:10, 09 июля, 2026
Аграфена Костромская
Стажёр
127
0
#Ижевск\n#Удмуртия\n#штраф\n#предприниматель\n#кошки
Источник фото: Управление Россельхознадзора по Кировской области, Удмуртии и Пермскому краю
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На выставке было представлено 46 животных.

Ижевск. Удмуртия. Индивидуального предпринимателя оштрафовали за отсутствие лицензии на проведение выставки «Супер кошки» (0+) в Ижевске. Об этом сообщает Управление Россельхознадзора по Кировской области, Удмуртии и Пермскому краю. 

Мероприятие проходило в «Молл Матрица» с 22 мая по 5 июля 2026 года, на нём было представлено 46 кошек, с которыми посетители могли вступать в физический контакт.

17 июня специалисты ведомства провели контрольную закупку услуги и установили, что у организатора отсутствует обязательная лицензия на использование животных в культурно-зрелищных целях. 

Предпринимателю назначили штраф по ч. 2 ст. 8.53 КоАП России. 

 

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10:10, 09 июля, 2026
Аграфена Костромская
Стажёр
127
0
#Ижевск\n#Удмуртия\n#штраф\n#предприниматель\n#кошки