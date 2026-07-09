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Суд постановил взыскать с «Белкамнефти» более 45 млн рублей за разлив нефтепродуктов в Увинском районе

09:55, 09 июля, 2026
Юрий Абашев
Выпускающий редактор
Суд постановил взыскать с «Белкамнефти» более 45 млн рублей за разлив нефтепродуктов в Увинском районе
09:55, 09 июля, 2026
Юрий Абашев
Выпускающий редактор
448
0
#Ижевск\n#Удмуртия\n#Увинский район\n#загрязнение\n#Белкамнефть
Источник фото: Яндекс карты
448
0

Был нанесён ущерб почве и водоёму. 

Ижевск. Удмуртия. Арбитражный суд Удмуртии удовлетворил иск межрегионального управления Росприроднадзора к «Белкамнефти» о взыскании ущерба, нанесённого природе разливом нефтепродуктов. Об этом сообщает пресс-служба суда.

Размер исковых требований превысил 45 млн рублей за ущерб, причинённый почве, и 324 тысячи рублей за ущерб водоёму.

Разлив нефтепродуктов, ставший причиной иска, произошёл в Увинском районе Удмуртии.

Решение суда не вступило в законную силу и может быть обжаловано.

 

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09:55, 09 июля, 2026
Юрий Абашев
Выпускающий редактор
448
0
#Ижевск\n#Удмуртия\n#Увинский район\n#загрязнение\n#Белкамнефть