Был нанесён ущерб почве и водоёму.
Ижевск. Удмуртия. Арбитражный суд Удмуртии удовлетворил иск межрегионального управления Росприроднадзора к «Белкамнефти» о взыскании ущерба, нанесённого природе разливом нефтепродуктов. Об этом сообщает пресс-служба суда.
Размер исковых требований превысил 45 млн рублей за ущерб, причинённый почве, и 324 тысячи рублей за ущерб водоёму.
Разлив нефтепродуктов, ставший причиной иска, произошёл в Увинском районе Удмуртии.
Решение суда не вступило в законную силу и может быть обжаловано.
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