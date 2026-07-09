Ижевск. Удмуртия. Арбитражный суд Удмуртии удовлетворил иск межрегионального управления Росприроднадзора к «Белкамнефти» о взыскании ущерба, нанесённого природе разливом нефтепродуктов. Об этом сообщает пресс-служба суда.

Размер исковых требований превысил 45 млн рублей за ущерб, причинённый почве, и 324 тысячи рублей за ущерб водоёму.

Разлив нефтепродуктов, ставший причиной иска, произошёл в Увинском районе Удмуртии.

Решение суда не вступило в законную силу и может быть обжаловано.