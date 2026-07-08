Ижевск. Удмуртия. Пассажиры рейса «Ижевск-Сочи» более 12 часов не могли добраться до пункта назначения.

За сутки 7 июля в международном аэропорту Сочи пять раз вводили ограничения на приём и выпуск самолётов. Из-за этого самолёт авиакомпании «Ижавиа», летевший рейсом «Ижевск-Сочи», полдня не мог добраться до города-курорта. Отметим, что обычно полёт между данными городами занимает 3,5 часа.

Наша читательница Татьяна З. рассказала, что вылет из аэропорта Ижевска имени М. Т. Калашникова был запланирован на 07:25, но его задержали на два часа. В 10:20 самолёт вылетел, и когда он уже приближался к Сочи, судно развернули и посадили в городе Нальчик Кабардино-Балкарии. Примерно через 30 минут самолёт вновь взлетел, но ситуация повторилась, и судно снова приземлилось в Нальчике. В этот раз пассажиры сидели в самолёте 1,5 часа, затем их выпустили в аэропорт, и через час полёт возобновился.

«К сожалению, нас не кормили, своими силами питались. Обед стоит 1500 рублей, но всю еду раскупили, потому что мы были в небе весь день», — рассказала Татьяна З.

По данным АО «Ижавиа», борт прибыл в Сочи в 19:38. Наша читательница отметила, что в этот раз аплодисменты при приземлении были более шумные.

А рейс I8-502 из Сочи в Ижевск, запланированный на 7 июля, до сих пор не вылетел. Обслуживание в аэропорту вылета производится согласно федеральным авиационным правилам. На ночь пассажиров рейса разместили в гостинице. Сейчас в аэропорту им объявляют о выдаче напитков по системе аудиосвязи аэропорта, сообщили в «Ижавиа».

Пока в аэропорту Сочи продолжают действовать ограничения на приём и выпуск судов. При их снятии рейс подготовят к вылету. Расписание корректируется.