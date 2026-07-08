Ижевск. Удмуртия. В Ижевске с 9 июля на трассе «Ижевск-Аэропорт» закроют перекрёсток, ведущий к роднику в деревне Кабаниха. Об этом в своих соцсетях рассказал председатель правительства республики Роман Ефимов.

Перекрёсток закроют с 08:00 9 июля. На месте дорожники отфрезеруют покрытие, разберут основание трассы и уложат новый асфальт. Этот участок дороги должны обновить до конца июля.

Водителей данные ограничения не коснутся, так как рядом проложена временная дорога. Для пешеходов организуют отдельные пути подхода к роднику от остановок общественного транспорта.