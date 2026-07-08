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Поиск по тегу: #Удмуртия #Ижевск #Можга
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На трассе «Ижевск-Аэропорт» на месяц закроют перекрёсток, ведущий к роднику

16:26, 08 июля, 2026
Екатерина Сентемова
журналист
На трассе «Ижевск-Аэропорт» на месяц закроют перекрёсток, ведущий к роднику
16:26, 08 июля, 2026
Екатерина Сентемова
журналист
95
0
#Ижевск\n#Удмуртия\n#ремонт дорог\n#реконструкция трассы Ижевск-Аэропорт
Источник фото: Роман Ефимов
95
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На водителей это никак не повлияет, так как рядом проложена временная дорога.

Ижевск. Удмуртия. В Ижевске с 9 июля на трассе «Ижевск-Аэропорт» закроют перекрёсток, ведущий к роднику в деревне Кабаниха. Об этом в своих соцсетях рассказал председатель правительства республики Роман Ефимов.

Перекрёсток закроют с 08:00 9 июля. На месте дорожники отфрезеруют покрытие, разберут основание трассы и уложат новый асфальт. Этот участок дороги должны обновить до конца июля.

Водителей данные ограничения не коснутся, так как рядом проложена временная дорога. Для пешеходов организуют отдельные пути подхода к роднику от остановок общественного транспорта. 

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16:26, 08 июля, 2026
Екатерина Сентемова
журналист
95
0
#Ижевск\n#Удмуртия\n#ремонт дорог\n#реконструкция трассы Ижевск-Аэропорт