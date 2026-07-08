Завьялово. Удмуртия. Автоматический пункт весогабаритного контроля в тестовом режиме включили на региональной дороге «Завьялово-Гольяны». Об этом сообщает Миндортранс Удмуртии.

Ограничение по весу составляет 6 т на ось. Во время тестирования до 30 сентября специалисты проверят работу всех датчиков, камер и алгоритмов, а также посмотрят, насколько корректно система определяет перегрузы и негабариты.

Пока пункт работает в тестовом режиме, штрафы за превышение веса или габаритов транспорта начисляться не будут. Данные о нарушителях начнут передавать только после того, как пункт введут в штатную эксплуатацию.

Напомним, что в марте 2026 года автоматический пункт весогабаритного контроля в полной мере заработал на трассе «Ижевск-Ува».