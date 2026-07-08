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Поиск по тегу: #Удмуртия #Ижевск #Можга
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В Ижевске завершили реконструкцию напорной канализации

13:56, 08 июля, 2026
Аграфена Костромская
Стажёр
В Ижевске завершили реконструкцию напорной канализации
13:56, 08 июля, 2026
Аграфена Костромская
Стажёр
32
0
#Ижводоканал\n#Ижевск\n#Удмуртия\n#модернизация
Источник фото: ИИ
32
0

Надёжным водоотведением обеспечат более 100 тысяч жителей Ижевска.

Ижевск. Удмуртия. В Ижевске завершены работы по реконструкции напорной канализации РКНС-12а. По данным администрации Ижевска, в результате работ качество коммунальных услуг улучшится для более чем 100 тысяч жителей города, в частности, надёжным водоотведением будет обеспечен весь Октябрьский район. 

Протяжённость обновленного участка составила 1 590 метров, диаметр коллектора — 700 мм. Обновление потребовалось из-за высокого уровня износа сетей. На реконструкцию было направлено свыше 120 млн рублей из федерального, республиканского и муниципального бюджетов. 

В проекте использовалась технология санации труб, которая позволила восстановить повреждённый участок без масштабных земляных работ.

Напомним, реконструкция напорной канализации РКНС-12а является одним из пунктов плана по модернизации инфраструктуры Ижводоканала.

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13:56, 08 июля, 2026
Аграфена Костромская
Стажёр
32
0
#Ижводоканал\n#Ижевск\n#Удмуртия\n#модернизация