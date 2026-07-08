Ижевск. Удмуртия. В Ижевске завершены работы по реконструкции напорной канализации РКНС-12а. По данным администрации Ижевска, в результате работ качество коммунальных услуг улучшится для более чем 100 тысяч жителей города, в частности, надёжным водоотведением будет обеспечен весь Октябрьский район.

Протяжённость обновленного участка составила 1 590 метров, диаметр коллектора — 700 мм. Обновление потребовалось из-за высокого уровня износа сетей. На реконструкцию было направлено свыше 120 млн рублей из федерального, республиканского и муниципального бюджетов.

В проекте использовалась технология санации труб, которая позволила восстановить повреждённый участок без масштабных земляных работ.

Напомним, реконструкция напорной канализации РКНС-12а является одним из пунктов плана по модернизации инфраструктуры Ижводоканала.