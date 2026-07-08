Сарапул. Удмуртия. Минувший понедельник стал самым тёплым днём с начала 2026 года в Удмуртии. Об этом в соцсети «ВКонтакте» рассказала ведущий синоптик регионального Гидрометцентра Дарья Зеленцова.

6 июля жарче всего было в Сарапуле. На местной метеостанции столбик термометра поднялся до отметки +31,9 градусов по Цельсию.

Также минувший понедельник стал третьим жарким днём с начала сезона в Удмуртии. Ранее температуру воздуха более +30 градусов фиксировали 18 и 19 мая. В Ижевске в эти дни были побиты суточные рекорды максимальной температуры воздуха.