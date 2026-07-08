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Поиск по тегу: #Удмуртия #Ижевск #Можга
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Самым тёплым днём с начала 2026 года стало 6 июля

13:00, 08 июля, 2026
Екатерина Сентемова
журналист
Самым тёплым днём с начала 2026 года стало 6 июля
13:00, 08 июля, 2026
Екатерина Сентемова
журналист
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#Сарапул\n#Удмуртия\n#температура\n#жара\n#лето
Источник фото: ИА «Сусанин»
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В Сарапуле воздух прогрелся до +31,9 градусов.

Сарапул. Удмуртия. Минувший понедельник стал самым тёплым днём с начала 2026 года в Удмуртии. Об этом в соцсети «ВКонтакте» рассказала ведущий синоптик регионального Гидрометцентра Дарья Зеленцова.

6 июля жарче всего было в Сарапуле. На местной метеостанции столбик термометра поднялся до отметки +31,9 градусов по Цельсию.

Также минувший понедельник стал третьим жарким днём с начала сезона в Удмуртии. Ранее температуру воздуха более +30 градусов фиксировали 18 и 19 мая. В Ижевске в эти дни были побиты суточные рекорды максимальной температуры воздуха.  

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13:00, 08 июля, 2026
Екатерина Сентемова
журналист
35
0
#Сарапул\n#Удмуртия\n#температура\n#жара\n#лето