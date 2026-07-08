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Поиск по тегу: #Удмуртия #Ижевск #Можга
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В лагерях Удмуртии во время первой летней смены изъяли более 160 кг испорченных продуктов

12:15, 08 июля, 2026
Екатерина Сентемова
журналист
В лагерях Удмуртии во время первой летней смены изъяли более 160 кг испорченных продуктов
12:15, 08 июля, 2026
Екатерина Сентемова
журналист
62
0
#Удмуртия\n#летние лагеря\n#проверки\n#еда
Источник фото: ИИ
62
0

В отношении ряда организаций возбуждено 16 дел об административных правонарушениях.

Ижевск. Удмуртия. В оздоровительных лагерях Удмуртии во время первой летней смены выявили нарушения требований санитарных правил. Об этом сообщает управление Роспотребнадзора.

Во время первой смены Роспотребнадзор провёл 8 плановых выездных проверок лагерей и 156 обязательных профилактических визитов. Оказалось, что в некоторых учреждениях занижают энергетическую ценность приёмов пищи, используют продукты с истёкшим сроком годности, нарушают правила хранения продуктов, используют посуду с дефектами и повреждениями. Также в некоторых лагерях сотрудники не проходили вакцинацию и гигиеническое обучение, а детей принимали без соответствующих медицинских справок.

Специалисты исследовали 196 проб воды по микробиологическим показателям, и 9 из них не соответствовали гигиеническим нормативам. Из 679 проб, исследованных на калорийность блюд рационов питания, в 17 было выявлено занижение калорийности. 528 проб исследовали на показатели безопасности пищевых продуктов и готовых блюд, и 9 проб не соответствовали нормативам.

В результате летним оздоровительным учреждениям выдали 156 предписаний об устранении выявленных нарушений. В том числе в семи предписаниях говорится о необходимости проведения дополнительных санитарно-противоэпидемических мероприятий. 

Возбуждено 16 дел об административных правонарушениях. Из-за нарушения сроков и условий хранения продуктов, отсутствии маркировки и других нарушений у учреждений изъяли 167,4 кг продуктов. 

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12:15, 08 июля, 2026
Екатерина Сентемова
журналист
62
0
#Удмуртия\n#летние лагеря\n#проверки\n#еда