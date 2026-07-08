Ижевск. Удмуртия. С 1 января по 8 июля 2026 года из Удмуртской Республики в Казахстан вывезена 381 тонна комбикормов для сельскохозяйственных животных. Об этом сообщает Управление Россельхознадзора по Кировской области, Удмуртской Республике и Пермскому краю.

Последняя отправка произошла 7 июля. Из Глазова было отправлено 20 тонн комбикормов. Продукция успешно прошла досмотр и санитарные проверки.

Напомним, Казахстан остаётся одним из главных торговых партнёров Удмуртии. Например, с начала 2026 года в страну также отправили 20 кубометров спилов можжевельника.