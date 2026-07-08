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Поиск по тегу: #Удмуртия #Ижевск #Можга
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Удмуртия с начала года экспортировала 381 тонну комбикормов в Казахстан

11:20, 08 июля, 2026
Аграфена Костромская
Стажёр
Удмуртия с начала года экспортировала 381 тонну комбикормов в Казахстан
11:20, 08 июля, 2026
Аграфена Костромская
Стажёр
186
0
#Казахстан\n#Глазов\n#Удмуртия\n#партнерство
Источник фото: ИА «Сусанин»
186
0

Последняя отправка произошла из Глазова 7 июля.

Ижевск. Удмуртия. С 1 января по 8 июля 2026 года из Удмуртской Республики в Казахстан вывезена 381 тонна комбикормов для сельскохозяйственных животных. Об этом сообщает Управление Россельхознадзора по Кировской области, Удмуртской Республике и Пермскому краю.

Последняя отправка произошла 7 июля. Из Глазова было отправлено 20 тонн комбикормов. Продукция успешно прошла досмотр и санитарные проверки.

Напомним, Казахстан остаётся одним из главных торговых партнёров Удмуртии. Например, с начала 2026 года в страну также отправили 20 кубометров спилов можжевельника.

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11:20, 08 июля, 2026
Аграфена Костромская
Стажёр
186
0
#Казахстан\n#Глазов\n#Удмуртия\n#партнерство