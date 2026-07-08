В Минздраве Удмуртии рассказали, почему люди часто заболевают перед отпуском. Оказалось, что с «синдромом отдыхающего» сталкиваются многие.

Пока человек работает, организм держится на гормонах стресса. А как только подходит время отпуска, организм расслабляется и показывает всё, что копил месяцами. В результате может резко упасть кортизол, о себе даёт знать накопленный недосып, в самом отпуске снижается физическая активность, а также на организм влияет смена ритма и климата.

Чтобы избежать болезни перед и во время отпуска, врачи рекомендуют:

- готовиться к отдыху заранее. Лучше взять 1-2 «буферных» дня на то, чтобы полежать дома. Так организм плавно войдёт в режим покоя;

- снижать нагрузку постепенно. За неделю до отпуска стоит начинать ложиться раньше, меньше пить кофе и чаще гулять;

- не планировать отпуск слишком плотно. Не стоит пытаться сделать за отпуск всё и сразу, лучше оставить в расписании пустые дни;

- заранее начать поддерживать иммунитет. За месяц до отпуска можно начать принимать витамин D, также следует наладить полноценный сон, проявлять умеренную физическую активность, потреблять больше овощей и воды;

- разрешить себе отдыхать без чувства вины. Врачи отмечают, что, возможно, это самый важный пункт, ведь отдых — это базовая потребность организма, за которую не нужно испытывать вину;

- щадить себя в первые дни отпуска. Не стоит сразу «бросаться в омут с головой» и записываться на все экскурсии.