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Жители Сарапула могут выбрать название для новой остановки

09:40, 08 июля, 2026
Екатерина Сентемова
журналист
Жители Сарапула могут выбрать название для новой остановки
09:40, 08 июля, 2026
Екатерина Сентемова
журналист
105
0
#Сарапул\n#Удмуртия\n#остановка\n#опрос\n#жители
Источник фото: администрация Сарапула
105
0

Остановку на улице Чистякова перенесли, поэтому власти предложили сменить её название.

Сарапул. Удмуртия. Жителям Сарапула предлагают выбрать название для новой остановки. Об этом сообщает администрация города.

В городе в результате ремонта улицы Чистякова перенесли остановку общественного транспорта. Если раньше остановочный пункт находился у дома №44, то теперь он располагается около дома №48. Чтобы горожанам было легче ориентироваться на обновлённой улице и не путаться с прежним местоположением, власти предлагают дать остановке новое название.

Сейчас остановка называется «Почта», и есть вариант оставить всё как есть. Также можно выбрать вариант «Чистякова, 48», который максимально точно и понятно отражает местоположение, или «Поруковская поляна» — этот вариант несёт в себе отсылку к месту притяжения. Проголосовать (18+) можно в опросе в соцсети «ВКонтакте», а также оставить свой вариант в комментариях. 

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09:40, 08 июля, 2026
Екатерина Сентемова
журналист
105
0
#Сарапул\n#Удмуртия\n#остановка\n#опрос\n#жители