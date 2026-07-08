Сарапул. Удмуртия. Жителям Сарапула предлагают выбрать название для новой остановки. Об этом сообщает администрация города.

В городе в результате ремонта улицы Чистякова перенесли остановку общественного транспорта. Если раньше остановочный пункт находился у дома №44, то теперь он располагается около дома №48. Чтобы горожанам было легче ориентироваться на обновлённой улице и не путаться с прежним местоположением, власти предлагают дать остановке новое название.

Сейчас остановка называется «Почта», и есть вариант оставить всё как есть. Также можно выбрать вариант «Чистякова, 48», который максимально точно и понятно отражает местоположение, или «Поруковская поляна» — этот вариант несёт в себе отсылку к месту притяжения. Проголосовать (18+) можно в опросе в соцсети «ВКонтакте», а также оставить свой вариант в комментариях.