Ижевск. Удмуртия. После наезда самокатчика на пожилую женщину в Ижевске возбудили уголовное дело. Об этом сообщает следственное управление СКР по Удмуртии.

Напомним, что 6 июля 2026 года 15-летний водитель кикшерингового электросамоката сбил 80-летнюю женщину на тротуаре. Пешеход получила травмы.

По данному факту в СК возбудили уголовное дело по статье 268 УК России («Нарушение правил, обеспечивающих безопасную работу транспорта»). Обстоятельства произошедшего устанавливаются.

Велосипедистам и водителям средств индивидуальной мобильности напоминают, что на тротуарах и велопешеходных дорожках преимущество в движении имеют пешеходы.