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Поиск по тегу: #Удмуртия #Ижевск #Можга
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В Ижевске возбудили уголовное дело по факту наезда электросамокатчика на пенсионерку

08:30, 08 июля, 2026
Екатерина Сентемова
журналист
В Ижевске возбудили уголовное дело по факту наезда электросамокатчика на пенсионерку
08:30, 08 июля, 2026
Екатерина Сентемова
журналист
73
0
#Удмуртия\n#ДТП\n#авария\n#электросамокаты\n#уголовное дело
Источник фото: Госавтоинспекция Удмуртии
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Обстоятельства произошедшего устанавливаются.

Ижевск. Удмуртия. После наезда самокатчика на пожилую женщину в Ижевске возбудили уголовное дело. Об этом сообщает следственное управление СКР по Удмуртии.

Напомним, что 6 июля 2026 года 15-летний водитель кикшерингового электросамоката сбил 80-летнюю женщину на тротуаре. Пешеход получила травмы.

По данному факту в СК возбудили уголовное дело по статье 268 УК России («Нарушение правил, обеспечивающих безопасную работу транспорта»). Обстоятельства произошедшего устанавливаются.

Велосипедистам и водителям средств индивидуальной мобильности напоминают, что на тротуарах и велопешеходных дорожках преимущество в движении имеют пешеходы.  

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08:30, 08 июля, 2026
Екатерина Сентемова
журналист
73
0
#Удмуртия\n#ДТП\n#авария\n#электросамокаты\n#уголовное дело