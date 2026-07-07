Селты. Удмуртия. В Удмуртии стартовали работы на участке региональной дороги «Игра-Селты-Сюмси-граница Кировской области». Об этом сообщается в группе ВК нацпроекта «Инфраструктура для жизни», реализуемого в Удмуртии.

Подрядчику предстоит обновить участок длиной 5 км в Селтинском районе. Рабочие уложат два слоя асфальтобетона, отсыпят и укрепят обочины, обновят съезды на второстепенные дороги, установят сигнальные столбики и заменят старые дорожные знаки.

На время ремонта водителей просят соблюдать требования временных дорожных знаков.