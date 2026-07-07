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Поиск по тегу: #Удмуртия #Ижевск #Можга
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В Удмуртии приступили к ремонту участка дороги «Игра-Селты-Сюмси-граница Кировской области»

17:50, 07 июля, 2026
Екатерина Сентемова
журналист
В Удмуртии приступили к ремонту участка дороги «Игра-Селты-Сюмси-граница Кировской области»
17:50, 07 июля, 2026
Екатерина Сентемова
журналист
34
0
#Селтинский район\n#Удмуртия\n#ремонт дорог
Источник фото: vk.com/idzhudmurtiya
34
0

Работы ведутся в Селтинском районе.

Селты. Удмуртия. В Удмуртии стартовали работы на участке региональной дороги «Игра-Селты-Сюмси-граница Кировской области». Об этом сообщается в группе ВК нацпроекта «Инфраструктура для жизни», реализуемого в Удмуртии.  

Подрядчику предстоит обновить участок длиной 5 км в Селтинском районе. Рабочие уложат два слоя асфальтобетона, отсыпят и укрепят обочины, обновят съезды на второстепенные дороги, установят сигнальные столбики и заменят старые дорожные знаки. 

На время ремонта водителей просят соблюдать требования временных дорожных знаков. 

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17:50, 07 июля, 2026
Екатерина Сентемова
журналист
34
0
#Селтинский район\n#Удмуртия\n#ремонт дорог