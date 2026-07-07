Глазов. Удмуртия. Волонтёры движения «Под куполом небес» приступили к восстановлению заброшенного дома в селе Старый Мултан в Глазовском районе, который стоит у храма. Здание было передано владельцами для размещения паломников, волонтёров и гостей села. Об этом сообщается в посте сообщества.

Как рассказали участники проекта, опасения, что дом окажется «развалюхой, годной только на дрова», не оправдались. Постройка оказалась в хорошем состоянии — с исправной печью и без серьёзных повреждений. Требуют внимания завалившийся двор и просевшая веранда, однако, по оценке волонтёров, это поправимо.

В процессе работ волонтёры обнаружили, что у дома есть фасад с резными наличниками, скрытый густыми зарослями. Также внутри сохранилось много старинной мебели, что, по мнению участников проекта, позволит создать стильное пространство для приёма гостей. Комнаты планируется обустроить как в жилой, так и в хозяйственной части дома.