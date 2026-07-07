Селты. Удмуртия. Компанию Удмуртии обязали выплатить штраф за хранение заражённой древесины. Об этом сообщает управление Россельхознадзора по Кировской области, Удмуртии и Пермскому краю.

Сотрудники Россельхознадзора посетили ООО «Орион», которое занимается хранением балансов древесины хвойных и лиственных пород на территории Селтинского района. Оказалось, что 2 кубометра древесины имеют признаки заражения карантинным объектом — уссурийским полиграфом.

Специалисты взяли образцы заражённой древесины, насекомых и коры, которая имела признаки повреждения вредителями. Экспертиза подтвердила в товаре наличие карантинного объекта – уссурийского полиграфа.

Отмечается, что организация не изолировала заражённую партию от других лесоматериалов и не уведомила о признаках заражения продукции Управление Россельхознадзора. Всё это является нарушением федерального закона «О карантине растений».

Компанию привлекли к административной ответственности и назначили штраф.