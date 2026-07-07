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Поиск по тегу: #Удмуртия #Ижевск #Можга
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За хранение заражённой вредителем древесины компания из Удмуртии заплатит штраф

17:05, 07 июля, 2026
Екатерина Сентемова
журналист
За хранение заражённой вредителем древесины компания из Удмуртии заплатит штраф
17:05, 07 июля, 2026
Екатерина Сентемова
журналист
37
0
#Селтинский район\n#Удмуртия\n#древесина\n#насекомые
Источник фото: управление Россельхознадзора
37
0

Партия не была изолирована от других товаров.

Селты. Удмуртия. Компанию Удмуртии обязали выплатить штраф за хранение заражённой древесины. Об этом сообщает управление Россельхознадзора по Кировской области, Удмуртии и Пермскому краю.

Сотрудники Россельхознадзора посетили ООО «Орион», которое занимается хранением балансов древесины хвойных и лиственных пород на территории Селтинского района. Оказалось, что 2 кубометра древесины имеют признаки заражения карантинным объектом — уссурийским полиграфом.

Специалисты взяли образцы заражённой древесины, насекомых и коры, которая имела признаки повреждения вредителями. Экспертиза подтвердила в товаре наличие карантинного объекта – уссурийского полиграфа.

Отмечается, что организация не изолировала заражённую партию от других лесоматериалов и не уведомила о признаках заражения продукции Управление Россельхознадзора. Всё это является нарушением федерального закона «О карантине растений».

Компанию привлекли к административной ответственности и назначили штраф. 

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17:05, 07 июля, 2026
Екатерина Сентемова
журналист
37
0
#Селтинский район\n#Удмуртия\n#древесина\n#насекомые