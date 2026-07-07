Камбарка. Удмуртия. В Удмуртии в Нижнекамское водохранилище выпустили более 11 тыс. особей молоди стерляди. Об этом сообщается в соцсетях порта Камбарки.

Мальков выпустили сотрудники АО «Порт Камбарка» вместе с представителями Волго-Камского территориального управления Федерального агентства по рыболовству 6 июля. Вес одной рыбки составляет не менее 3 г.

Таким образом АО «Порт Камбарка» компенсировал и устранил ущерб водным биологическим ресурсам и среде обитания, который возник в ходе работ на месторождении песчано-гравийной смеси.