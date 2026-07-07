Закрыть
Поиск по тегу: #Удмуртия #Ижевск #Можга
Все разделы Поиск
100-летие Удмуртии Спецпроект ДТП Удмуртии Спецпроект
Здоровье Спецпроект АПК Спецпроект
АК-47 — суперзвезда из мира автоматов Лонгрид Лечение боли в спине и суставах: как работают методы РЧД и РЧА Лонгрид Что за образование без науки в университете? Лонгрид

Более 11 тысяч особей молоди стерляди выпустили в Нижнекамское водохранилище Удмуртии

15:45, 07 июля, 2026
Екатерина Сентемова
журналист
Более 11 тысяч особей молоди стерляди выпустили в Нижнекамское водохранилище Удмуртии
15:45, 07 июля, 2026
Екатерина Сентемова
журналист
72
0
#Камбарка\n#Удмуртия\n#рыба\n#ущерб
Источник фото: vk.com/port_kambarka
72
0

Таким образом «Порт Камбарка» компенсировал ранее причинённый ущерб водным биологическим ресурсам.

Камбарка. Удмуртия. В Удмуртии в Нижнекамское водохранилище выпустили более 11 тыс. особей молоди стерляди. Об этом сообщается в соцсетях порта Камбарки.

Мальков выпустили сотрудники АО «Порт Камбарка» вместе с представителями Волго-Камского территориального управления Федерального агентства по рыболовству 6 июля. Вес одной рыбки составляет не менее 3 г.

Таким образом АО «Порт Камбарка» компенсировал и устранил ущерб водным биологическим ресурсам и среде обитания, который возник в ходе работ на месторождении песчано-гравийной смеси. 

Мы в соцсетях:   #Телеграм #ВКонтакте #Одноклассники #MAX

15:45, 07 июля, 2026
Екатерина Сентемова
журналист
72
0
#Камбарка\n#Удмуртия\n#рыба\n#ущерб