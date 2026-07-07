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Поиск по тегу: #Удмуртия #Ижевск #Можга
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Новые книги привезли в Нацбиблиотеку Удмуртии из Сербии

12:55, 07 июля, 2026
Екатерина Сентемова
журналист
Новые книги привезли в Нацбиблиотеку Удмуртии из Сербии
12:55, 07 июля, 2026
Екатерина Сентемова
журналист
29
0
#Удмуртия\n#Нацбиблиотека\n#книги\n#Сербия\n#подарок
Источник фото: Национальная библиотека Удмуртии
29
0

Этот подарок станет началом дружбы и сотрудничества.

Ижевск. Удмуртия. Национальная библиотека Удмуртии пополнилась новыми книгами из Сербии. Об этом сообщается в соцсетях учреждения.

Книги подарила «Русская библиотека», которая находится в городе Панчево в Сербии. 6 июля Нацбиблиотека Удмуртии получила книги: «Русский эпос. Былины», «Русские сакральные объекты в Сербии» и одну книгу на сербском языке.

Отмечается, что этот подарок является приглашением к дружбе, обмену опытом и новым проектам.

«Мы открыты для сотрудничества с коллегами из Сербии и очень рады первым шагам навстречу друг другу!», — заявили сотрудники Национальной библиотеки Удмуртии.  

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12:55, 07 июля, 2026
Екатерина Сентемова
журналист
29
0
#Удмуртия\n#Нацбиблиотека\n#книги\n#Сербия\n#подарок