Этот подарок станет началом дружбы и сотрудничества.
Ижевск. Удмуртия. Национальная библиотека Удмуртии пополнилась новыми книгами из Сербии. Об этом сообщается в соцсетях учреждения.
Книги подарила «Русская библиотека», которая находится в городе Панчево в Сербии. 6 июля Нацбиблиотека Удмуртии получила книги: «Русский эпос. Былины», «Русские сакральные объекты в Сербии» и одну книгу на сербском языке.
Отмечается, что этот подарок является приглашением к дружбе, обмену опытом и новым проектам.
«Мы открыты для сотрудничества с коллегами из Сербии и очень рады первым шагам навстречу друг другу!», — заявили сотрудники Национальной библиотеки Удмуртии.
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