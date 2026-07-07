Ижевск. Удмуртия. Финал семейного творческого конкурса «В ожидании чуда» (18+) прошёл в Ижевске.

Путь длиной с мая по июль завершился 5 июля в Республиканском Доме народного творчества. Два месяца семь пар, которые ждут малыша, посещали лекции и практические мастер‑классы с участием специалистов Минздрава Удмуртии, чтобы подготовиться к рождению ребёнка и его воспитанию.

Также будущие родители не забывали о репетициях перед финалом. С ними работал режиссёр проекта, профессиональные актёры и хореографы. Организаторы сделали всё, чтобы десятый юбилейный финал прошёл наилучшим образом. Они даже пригласили участниц прошлых лет, которые выступили вместе со своими детьми. Отметим, что за 10 лет проведения конкурса у участниц родилось 97 малышей.

«Очень хочется, чтобы в таких конкурсах принимало участие большее количество будущих мам, потому что не только мамы выходят на сцену, но и их супруги, и дети. Очень важно, чтобы мамы ощущали в себе эту силу, показывали себя и, конечно, рекламировали, что дети и продолжение рода — это главное», — отметила первый заместитель председателя правительства Удмуртии Татьяна Чуракова.

Пока шёл финал, радостное настроение в зале создавали брендированные ростовые куклы компаний‑партнёров — «Топтыжка» и «Суперленд».

Фото: Екатерина Бабкина

Гостей конкурса с первых минут встречали ростовые куклы — они сразу задавали позитивный тон мероприятию. Доброжелательный мишка от бренда «Топтыжка» раздавал «пять» и обнимался на удачу, а Супердевочка от семейного развлекательного центра «Суперпарк» заряжала всех позитивом — так что к началу концерта атмосфера в зале была по‑настоящему праздничной.

На сцене действующие участницы рассказали о своих семьях и показали творческие номера. Жюри оценивало выступления по нескольким параметрам: оригинальность исполнения, эмоциональность, сценическое воплощение, артистизм и харизма.

«Оценивать всегда очень трудно, а тут ещё и беременные. Все члены жюри и так в восторге от того, что девушки идут на сцену, да ещё и вместе с мужьями, то есть они вдохновили собственную семью. Я по своему участию знаю, насколько это трудно, и уже только за это геройство хочется ставить им высшие баллы. Но раз организаторы обозначили критерии, то нам было попроще», — призналась член жюри, финалистка конкурса «В ожидании чуда» 2021 года Юлия Шмыкова.

Жюри выставляло баллы за каждый критерий, и в итоге наибольшее количество баллов набрала семья Сысоевых — Валерия и Юрий. Валерия призналась, что хотела участвовать в конкурсе ещё в 2019 году, но тогда не вышло, а теперь решилась и не пожалела. Помимо итогов жюри, эта пара также набрала наибольшее количество голосов в народном голосовании «Семья в объективе», которое проходило на нашем сайте.

«Мне всё понравилось, это очень необычный и интересный конкурс. Сегодня я очень волновалась и пока ещё даже не осознала, что победила. Ближе к вечеру я всё осознаю и буду счастлива, поэтому я сейчас сдержанно себя веду. И, конечно, у меня были слёзы, слёзы радости, слёзы неожиданности, спасибо большое за всё», — рассказала победительница конкурса «В ожидании чуда» 2026 года Валерия Сысоева.

Фото: Екатерина Бабкина

На этом приятные моменты не закончились. Организаторы устроили на сцене настоящее гендер-пати. Специалисты Медицинского центра «Медиаль» заранее для одной из участниц проекта провели ультразвуковое исследование. И прямо на финале на сцене Республиканского Дома народного творчества Наталья Малиновская узнала, что они с мужем ждут четвёртую девочку.

Несмотря на то, что призовых мест было только три, все участники ушли домой с подарками от спонсоров. Представители компаний-партнёров проекта посмотрели выступления конкурсантов, сказали слова напутствия и выбрали своих фаворитов. Так, сертификат на услуги Акваклуба «Ухты-плюхты» получила пара семьи Пономаревых, сертификаты в Развлекательный центр «Сканди-парк» достались семье Сысоевых, а сертификаты на чек-ап осмотры от МЦ «Медиаль» получила семья Жуйковых. Полное видео с финала проекта можно посмотреть в официальной группе конкурса «В ожидании чуда». Общий призовой фонд проекта составил более 200 тыс. рублей.

«Что такое счастье? Говорят, что оно где-то в груди, потому что когда люди счастливы, то связывают это чувство с сердцем. И когда есть ощущение счастья от сердца, когда женщина носит это счастье под сердцем, это счастье вдвойне. Ожидание чуда — это прекрасное чувство, у некоторых оно исчисляется неделями беременности, а кто-то ждёт заветные две полоски месяцами и даже годами. Для того чтобы всё получилось, нужны вера и поддержка, которую дают женщинам их мужья и специалисты медицинского центра «Медиаль», — отметил заместитель главврача по амбулаторно-поликлинической работе центра «Медиаль» Азат Закиров.