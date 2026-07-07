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Границы сельхозугодий в Удмуртии начнут вносить в реестр недвижимости

11:35, 07 июля, 2026
Аграфена Костромская
Стажёр
Границы сельхозугодий в Удмуртии начнут вносить в реестр недвижимости
11:35, 07 июля, 2026
Аграфена Костромская
Стажёр
32
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#Удмуртия\n#Ижевск\n#сельское хозяйства\n#Минимущество
Источник фото: ИИ
32
0

Предполагается, что это должно повысить прозрачность и сократить число земельных споров. 

Ижевск. Удмуртия. С 1 июля 2026 года вступили в силу изменения в закон «О государственной регистрации недвижимости». Теперь сведения о границах сельскохозяйственных угодий (пашен, сенокосов и пастбищ) по всей России, в том числе и в Удмуртии, будут официально вноситься в Единый государственный реестр недвижимости, сообщают в Минимущества Удмуртии.

Внесению в ЕГРН подлежат: индивидуальное обозначение границ сельхозугодий, описание местоположения границ; реквизиты решения уполномоченного органа об установлении или изменении границ сельхозугодий.

Границы считаются установленными со дня внесения данных в реестр. Решение об их определении принимает Минсельхоз России, а Росреестр фиксирует информацию.

Работы по внесению сведений обо всех границах сельхозугодий должны завершиться до 1 января 2028 года.

 

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11:35, 07 июля, 2026
Аграфена Костромская
Стажёр
32
0
#Удмуртия\n#Ижевск\n#сельское хозяйства\n#Минимущество