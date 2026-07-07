Ижевск. Удмуртия. С 1 июля 2026 года вступили в силу изменения в закон «О государственной регистрации недвижимости». Теперь сведения о границах сельскохозяйственных угодий (пашен, сенокосов и пастбищ) по всей России, в том числе и в Удмуртии, будут официально вноситься в Единый государственный реестр недвижимости, сообщают в Минимущества Удмуртии.

Внесению в ЕГРН подлежат: индивидуальное обозначение границ сельхозугодий, описание местоположения границ; реквизиты решения уполномоченного органа об установлении или изменении границ сельхозугодий.

Границы считаются установленными со дня внесения данных в реестр. Решение об их определении принимает Минсельхоз России, а Росреестр фиксирует информацию.

Работы по внесению сведений обо всех границах сельхозугодий должны завершиться до 1 января 2028 года.