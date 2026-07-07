В последнее время в ветеринарные лечебницы Ижевска горожане стали чаще приносить «спасённых» птенцов. Люди находят малышей в парках, лесах или во дворах и забирают с собой. Но ветеринары утверждают, что большинство птенцов не нуждаются в помощи.

Неравнодушные жители находят слётков — птенцов-подростков с коротким хвостом и пушком. Они уже выпали из гнезда, но ещё не умеют летать. Но это часть взросления, так как малыш не остаётся без наблюдения. Родители птенцов всегда находятся рядом, видят их, слышат и кормят каждые 10–15 минут с утра до вечера.

«Забирая такого малыша, вы обрекаете его на гибель от голода или стресса — человек никогда не накормит его лучше родной мамы», — заявили в Ижевской городской станции по борьбе с болезнями животных.

Ветеринары утверждают, если вы увидели выпавшего из гнезда птенчика, то нельзя кормить его хлебом, молоком или зерном, так как это смертельно опасно для дикого птенца. Также не нужно насильно поить малыша из пипетки, ведь вода может попасть в лёгкие; и нельзя оставлять его у себя дома как питомца.

Если найденный птенец прыгает, пищит и у него нет видимых травм, то лучше просто оставить его в покое или унести в ближайшие кусты, подальше от собак и машин. Родители малыша заберут его сразу, как только человек уйдёт.