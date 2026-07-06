Ижевск. Удмуртия. В Ижевске и Завьяловском районе подачу газа приостановили в 27 домов неплательщиков. Об этом сообщает пресс-служба компании-поставщика.

Сотрудники «Газпром межрегионгаз Ижевск» и «Газпром газораспределение Ижевск» обошли дома неплательщиков, проживающих в Ижевске и Завьяловском районе.

В результате они приостановили подачу газа в 27 домов, собственники которых в сумме задолжали более 1 млн рублей за потреблённый ресурс. Также во время рейда 18 абонентов оплатили долги в размере 150 тыс. рублей, тем самым избежав отключения от газа.

Отмечается, что жители, которым ранее ограничили газоснабжение, получали уведомления о возможном отключении газа. Но это не заставило их оплатить долги. Теперь, чтобы восстановить подачу ресурса, абонентам нужно оплатить задолженность, а также возместить затраты на отключение и подключение к системе газоснабжения.

«Платёжная дисциплина напрямую связана с обеспечением безопасного использования газа. Отсутствие долгов является базовым условием для успешного прохождения отопительного сезона. Мы отправили уведомления о накопившейся задолженности более 7 тыс. абонентам. Отключение — это последняя мера в работе с должниками», — пояснил гендиректор ООО «Газпром межрегионгаз Ижевск» и АО «Газпром газораспределение Ижевск» Александр Черкашин.

Всего с начала 2026 года в Удмуртии от системы газоснабжения уже отключили 378 абонентов. Все вместе они накопили долг более 6 млн рублей.