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Поиск по тегу: #Удмуртия #Ижевск #Можга
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В Ижевске и Завьяловском районе 27 домов отключили от газа за долги

17:25, 06 июля, 2026
Екатерина Сентемова
журналист
В Ижевске и Завьяловском районе 27 домов отключили от газа за долги
17:25, 06 июля, 2026
Екатерина Сентемова
журналист
73
0
#Ижевск\n#Удмуртия\n#газ\n#долги
Источник фото: ИИ
73
0

В сумме они должны поставщику ресурса более миллиона рублей.

Ижевск. Удмуртия. В Ижевске и Завьяловском районе подачу газа приостановили в 27 домов неплательщиков. Об этом сообщает пресс-служба компании-поставщика. 

Сотрудники «Газпром межрегионгаз Ижевск» и «Газпром газораспределение Ижевск» обошли дома неплательщиков, проживающих в Ижевске и Завьяловском районе. 

В результате они приостановили подачу газа в 27 домов, собственники которых в сумме задолжали более 1 млн рублей за потреблённый ресурс. Также во время рейда 18 абонентов оплатили долги в размере 150 тыс. рублей, тем самым избежав отключения от газа. 

Отмечается, что жители, которым ранее ограничили газоснабжение, получали уведомления о возможном отключении газа. Но это не заставило их оплатить долги. Теперь, чтобы восстановить подачу ресурса, абонентам нужно оплатить задолженность, а также возместить затраты на отключение и подключение к системе газоснабжения. 

«Платёжная дисциплина напрямую связана с обеспечением безопасного использования газа. Отсутствие долгов является базовым условием для успешного прохождения отопительного сезона. Мы отправили уведомления о накопившейся задолженности более 7 тыс. абонентам. Отключение — это последняя мера в работе с должниками», — пояснил гендиректор ООО «Газпром межрегионгаз Ижевск» и АО «Газпром газораспределение Ижевск» Александр Черкашин.

Всего с начала 2026 года в Удмуртии от системы газоснабжения уже отключили 378 абонентов. Все вместе они накопили долг более 6 млн рублей. 

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17:25, 06 июля, 2026
Екатерина Сентемова
журналист
73
0
#Ижевск\n#Удмуртия\n#газ\n#долги