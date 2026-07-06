Ижевск. Удмуртия. На неделе в Удмуртии воздух прогреется до +28 градусов. Об этом сообщает региональный Гидрометцентр.

Ночью во вторник столбик термометра покажет +13...+18 градусов по Цельсию, днём он повысится до +23...+28 градусов. Утром в отдельных районах может возникнуть туман, местами пройдут кратковременные дожди, в отдельных районах грозы.

8 и 9 июля существенные осадки маловероятны. Ночью в среду ожидается +11...+16 градусов, а ночью в четверг +12...+17 градусов. Днём в эти дни температура воздуха окажется в пределах +23...+28 градусов.

По предварительному прогнозу, в пятницу будет дождливо.