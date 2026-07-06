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Поиск по тегу: #Удмуртия #Ижевск #Можга
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Тёплая погода установится на неделе в Удмуртии

16:55, 06 июля, 2026
Екатерина Сентемова
журналист
Тёплая погода установится на неделе в Удмуртии
16:55, 06 июля, 2026
Екатерина Сентемова
журналист
66
0
#Удмуртия\n#погода\n#температура\n#тепло\n#лето\n#дожди
Источник фото: ИА «Сусанин»
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Дожди пройдут в начале и в конце недели.

Ижевск. Удмуртия. На неделе в Удмуртии воздух прогреется до +28 градусов. Об этом сообщает региональный Гидрометцентр

Ночью во вторник столбик термометра покажет +13...+18 градусов по Цельсию, днём он повысится до +23...+28 градусов. Утром в отдельных районах может возникнуть туман, местами пройдут кратковременные дожди, в отдельных районах грозы.

8 и 9 июля существенные осадки маловероятны. Ночью в среду ожидается +11...+16 градусов, а ночью в четверг +12...+17 градусов. Днём в эти дни температура воздуха окажется в пределах +23...+28 градусов.

По предварительному прогнозу, в пятницу будет дождливо. 

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16:55, 06 июля, 2026
Екатерина Сентемова
журналист
66
0
#Удмуртия\n#погода\n#температура\n#тепло\n#лето\n#дожди