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Поиск по тегу: #Удмуртия #Ижевск #Можга
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«Калашников» запатентовал первое в России обезболивающее в виде пастилок

15:55, 06 июля, 2026
Аграфена Костромская
Стажёр
«Калашников» запатентовал первое в России обезболивающее в виде пастилок
15:55, 06 июля, 2026
Аграфена Костромская
Стажёр
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#Концерн
Источник фото: ИИ
130
0

Эффективность на 95% выше таблеточной формы.

Ижевск. Удмуртия. Концерн «Калашников» получил патент на первое в России быстродействующее ненаркотическое обезболивающее средство в виде сублингвальных полосок. Об этом сообщили в пресс-службе предприятия.

Скорость достижения терапевтического эффекта у новинки на 95% выше, чем у таблеточных форм, и сопоставима с инъекциями. Обезболивающее успешно прошло апробацию в зоне проведения специальной военной операции.

Разработка  предназначена для купирования сильного болевого синдрома — при глубоких ранах, ушибах, переломах, зубной боли, онкологиях. Также средство может использоваться при оказании первой помощи, в ходе эвакуации раненых или при лечении в стационаре.

В отличие от обычного обезбола, такие пастилки не требуют запивания водой, полностью растворяются во рту и усваиваются сразу. 

 

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15:55, 06 июля, 2026
Аграфена Костромская
Стажёр
130
0
#Концерн