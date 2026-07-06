Ижевск. Удмуртия. Концерн «Калашников» получил патент на первое в России быстродействующее ненаркотическое обезболивающее средство в виде сублингвальных полосок. Об этом сообщили в пресс-службе предприятия.

Скорость достижения терапевтического эффекта у новинки на 95% выше, чем у таблеточных форм, и сопоставима с инъекциями. Обезболивающее успешно прошло апробацию в зоне проведения специальной военной операции.

Разработка предназначена для купирования сильного болевого синдрома — при глубоких ранах, ушибах, переломах, зубной боли, онкологиях. Также средство может использоваться при оказании первой помощи, в ходе эвакуации раненых или при лечении в стационаре.

В отличие от обычного обезбола, такие пастилки не требуют запивания водой, полностью растворяются во рту и усваиваются сразу.