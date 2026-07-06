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Поиск по тегу: #Удмуртия #Ижевск #Можга
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«Яндекс» запустил сервис для поиска АЗС с топливом

11:23, 06 июля, 2026
Аграфена Костромская
Стажёр
«Яндекс» запустил сервис для поиска АЗС с топливом
11:23, 06 июля, 2026
Аграфена Костромская
Стажёр
131
0
#бензин\n#заправки\n#АЗС Удмуртии\n#АЗС\n#Яндекс
Источник фото: Яндекс карты
131
0

Пока он доступен только таксистам.

Ижевск. Удмуртия. Компания «Яндекс» тестирует интерактивную карту, которая показывает водителям автозаправки с гарантированно доступным бензином и дизелем. 

На официальном сайте приложения «Яндекс Заправки» пишут, что сервис анализирует данные о реальных заправках за последний час — если транзакция прошла успешно, значит, топливо на станции есть. Сейчас к системе подключено более 10 тысяч АЗС по всей стране. Пока функция работает только в приложении «Яндекс Про» для водителей такси: им доступна карта станций, время последней подтвержденной заправки и быстрый маршрут.

Чтобы поддерживать актуальность данных, водители могут сами подтверждать наличие топлива через опросы в приложении. Если эксперимент посчитают успешным, сервис станет доступным для всех автомобилистов.

Напомним, 6 июля Александр Бречалов прокомментировал ситуацию с наличием бензина в республике.

 

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11:23, 06 июля, 2026
Аграфена Костромская
Стажёр
131
0
#бензин\n#заправки\n#АЗС Удмуртии\n#АЗС\n#Яндекс