Ижевск. Удмуртия. Компания «Яндекс» тестирует интерактивную карту, которая показывает водителям автозаправки с гарантированно доступным бензином и дизелем.

На официальном сайте приложения «Яндекс Заправки» пишут, что сервис анализирует данные о реальных заправках за последний час — если транзакция прошла успешно, значит, топливо на станции есть. Сейчас к системе подключено более 10 тысяч АЗС по всей стране. Пока функция работает только в приложении «Яндекс Про» для водителей такси: им доступна карта станций, время последней подтвержденной заправки и быстрый маршрут.

Чтобы поддерживать актуальность данных, водители могут сами подтверждать наличие топлива через опросы в приложении. Если эксперимент посчитают успешным, сервис станет доступным для всех автомобилистов.

Напомним, 6 июля Александр Бречалов прокомментировал ситуацию с наличием бензина в республике.