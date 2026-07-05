Ижевск. Удмуртия. Июнь в Удмуртии был относительно дождливым, а температура воздуха находилась в пределах климатических норм. Региональный Гидрометцентр подвёл погодные итоги месяца.

Средняя температура в июне составила +16...+17 градусов. Самый тёплый день зафиксировали 14 июня в Селтах (+20,9°С), самый холодный — 28 июня там же (+10,8°С). Температура выше +30°С не отмечалась.

Ежедневно по региону регистрировали осадки. В среднем их количество составило 148% нормы, а на северо-западе вдвое больше нормы (63–74 мм).

Из-за сильных дождей в конце месяца на реках северной Удмуртии начался летний паводок. На Чепце в Глазове уровень воды поднялся на 210 см, на гидропосту Полом — на 110 см.

Напомним, из-за дождей также вышла из берегов река Сыга, что вызвало локальные подтопления в Западном посёлке Глазова.