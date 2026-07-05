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Поиск по тегу: #Удмуртия #Ижевск #Можга
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В июне температура выше 30 градусов в Удмуртии не отмечалась

14:22, 05 июля, 2026
Юрий Абашев
Выпускающий редактор
В июне температура выше 30 градусов в Удмуртии не отмечалась
14:22, 05 июля, 2026
Юрий Абашев
Выпускающий редактор
53
0
#Ижевск\n#Удмуртия\n#погода
Источник фото: ИА «Сусанин»
53
0

На северо-западе региона осадки вдвое превысили норму.

Ижевск. Удмуртия. Июнь в Удмуртии был относительно дождливым, а температура воздуха находилась в пределах климатических норм. Региональный Гидрометцентр подвёл погодные итоги месяца.

Средняя температура в июне составила +16...+17 градусов. Самый тёплый день зафиксировали 14 июня в Селтах (+20,9°С), самый холодный — 28 июня там же (+10,8°С). Температура выше +30°С не отмечалась.

Ежедневно по региону регистрировали осадки. В среднем их количество составило 148% нормы, а на северо-западе вдвое больше нормы (63–74 мм).

Из-за сильных дождей в конце месяца на реках северной Удмуртии начался летний паводок. На Чепце в Глазове уровень воды поднялся на 210 см, на гидропосту Полом — на 110 см.

Напомним, из-за дождей также вышла из берегов река Сыга, что вызвало локальные подтопления в Западном посёлке Глазова.

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14:22, 05 июля, 2026
Юрий Абашев
Выпускающий редактор
53
0
#Ижевск\n#Удмуртия\n#погода