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Поиск по тегу: #Удмуртия #Ижевск #Можга
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На мосту через Сиву в Удмуртии по ночам запустят движение в обе полосы

18:20, 04 июля, 2026
Дмитрий Стрелков
журналист
На мосту через Сиву в Удмуртии по ночам запустят движение в обе полосы
18:20, 04 июля, 2026
Дмитрий Стрелков
журналист
23
0
#Воткинский район\n#ремонт мостов
Источник фото: пресс-служба главы и правительства УР
23
0

Смешанный режим работы позволит завершить все ремонтные работы.

Воткинск. Удмуртия. Основные строительные работы на мосту через реку Сива в Воткинском районе Удмуртии завершили. Как сообщил в соцсетях вице-премьер республики Игорь Асабин, мост технически готов. 

На объекте укрепили опоры, повысив грузоподъёмность до 100 тонн. Также на опорах в русле реки установили ледорубы. Больше по весне взрывать лёд здесь не планируют.

Со вторника, 7 июля, по мосту вводится смешанный режим работы:

- с 16:00 до 09:00 — открыты обе полосы;

- с 09:00 до 16:00 — реверсивное движение (по одной полосе).

«Это временная мера необходима для безопасности дорожников, чтобы смонтировать ограждения и навести порядок. Просим водителей отнестись с пониманием!», — обратился к водителям Игорь Асабин.

Полная сдача объекта запланирована на конец июля.

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18:20, 04 июля, 2026
Дмитрий Стрелков
журналист
23
0
#Воткинский район\n#ремонт мостов