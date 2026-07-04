Воткинск. Удмуртия. Основные строительные работы на мосту через реку Сива в Воткинском районе Удмуртии завершили. Как сообщил в соцсетях вице-премьер республики Игорь Асабин, мост технически готов.

На объекте укрепили опоры, повысив грузоподъёмность до 100 тонн. Также на опорах в русле реки установили ледорубы. Больше по весне взрывать лёд здесь не планируют.

Со вторника, 7 июля, по мосту вводится смешанный режим работы:

- с 16:00 до 09:00 — открыты обе полосы;

- с 09:00 до 16:00 — реверсивное движение (по одной полосе).

«Это временная мера необходима для безопасности дорожников, чтобы смонтировать ограждения и навести порядок. Просим водителей отнестись с пониманием!», — обратился к водителям Игорь Асабин.

Полная сдача объекта запланирована на конец июля.