Игра. Удмуртия. В посёлке Игра обсудили реконструкцию Центрального стадиона. Об этом сообщил в соцсетях глава Игринского района Удмуртии Михаил Жарков.

Обсуждение будущего спортивного объекта прошло в рамках рабочей поездки в район депутата Госдумы России Андрея Исаева и первого вице-премьера Правительства Удмуртии Татьяны Чураковой. Руководители осмотрели комплекс спортивных сооружений Центрального стадиона в районном центре.

Стадион был введён в эксплуатацию в 2003 году, и в настоящее время он уже не соответствует современным требованиям. В 2018 году произведена замена трибун и уложено резиновое покрытие на баскетбольной площадке.

«Но для повышения качества спортивно-оздоровительной работы, а также проведения районных и республиканских мероприятий на высоком уровне этого недостаточно. В настоящее время уже завершена подготовка проектно-сметной документации по данному объекту, идёт процедура государственной экспертизы», — рассказал Михаил Жарков.

Он отметил, что на месте пообщались с тренерами и спортсменами. Сегодня стадион используется для проведения занятий и соревнований.

Напомним, что на встрече с Главой Удмуртии Александром Бречаловым руководитель района обсудил возможность реконструкции стадиона. На встрече в июне Жарков сообщил руководителю региона, что в 2024 году в Игре завершили строительство долгожданного ФОКа с бассейном, за минувший год его посетили более 20 тысяч человек. Что касается планов в спортивном направлении, то в 2027 году договорились капитально отремонтировать Центральный стадион и построить лыже-роллерную трассу в Игре.

«Уже на месте с Андреем Исаевым и Татьяной Чураковой договорились проработать вопрос реализации этого важного для жителей района проекта», — подытожил глава Игринского района.