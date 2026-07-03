Балезино. Удмуртия. Темпы заготовки кормов аграриями Балезинского района Удмуртии несколько замедлились. Об этом в соцсетях сообщил глава района Юрий Новойдарский.

«Продолжается кормозаготовительная кампания. Но затяжные дожди с переувлажнением почвы и проблемы с поставкой топлива замедляют темпы работ. Скошено 6 % трав, заготовлено 14% силосной массы, 8% сенажа, что составляет 2,6 центнера кормовых единиц на одну условную голову», — написал глава района.

По его словам, лидерами являются механизаторы ООО «Никольское», ООО «Маяк», ООО «Восход». Ими заготовлено в среднем 7,8 центнеров кормовых единиц на условную голову.