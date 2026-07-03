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Кормозаготовительная кампания сбавила темпы в Балезинском районе Удмуртии

15:40, 03 июля, 2026
Дмитрий Стрелков
журналист
Кормозаготовительная кампания сбавила темпы в Балезинском районе Удмуртии
15:40, 03 июля, 2026
Дмитрий Стрелков
журналист
53
0
#Балезинский район\n#сельское хозяйство\n#бензин
Источник фото: ИИ
53
0

Среди причин: затяжные дожди и проблемы с поставкой горючего.

Балезино. Удмуртия. Темпы заготовки кормов аграриями Балезинского района Удмуртии несколько замедлились. Об этом в соцсетях сообщил глава района Юрий Новойдарский.

«Продолжается кормозаготовительная кампания. Но затяжные дожди с переувлажнением почвы и проблемы с поставкой топлива замедляют темпы работ. Скошено 6 % трав, заготовлено 14% силосной массы, 8% сенажа, что составляет 2,6 центнера кормовых единиц на одну условную голову», — написал глава района.

По его словам, лидерами являются механизаторы ООО «Никольское», ООО «Маяк», ООО «Восход». Ими заготовлено в среднем 7,8 центнеров кормовых единиц на условную голову.

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15:40, 03 июля, 2026
Дмитрий Стрелков
журналист
53
0
#Балезинский район\n#сельское хозяйство\n#бензин